Сегодня жители Татарстана смогут увидеть лунное затмение

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жители Татарстана и многих других регионов России сегодня смогут наблюдать лунное затмение – явление, при котором Луна проходит через конус тени, отбрасываемой Землей.

Ранее астроном, астрофизик, популяризатор науки, доктор физико-математических наук, завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии Дмитрий Вибе в комментарии «Татар-информу» рассказал, что затмение будет видно на большей части территории страны, включая Татарстан.

Ученый отметил, что подобные астрономические явления обычно можно наблюдать с обширных участков земной поверхности.