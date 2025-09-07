news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 сентября 2025 09:32

Сегодня жители Татарстана смогут увидеть лунное затмение

Читайте нас в
Телеграм
Сегодня жители Татарстана смогут увидеть лунное затмение
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жители Татарстана и многих других регионов России сегодня смогут наблюдать лунное затмение – явление, при котором Луна проходит через конус тени, отбрасываемой Землей.

Ранее астроном, астрофизик, популяризатор науки, доктор физико-математических наук, завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии Дмитрий Вибе в комментарии «Татар-информу» рассказал, что затмение будет видно на большей части территории страны, включая Татарстан.

Ученый отметил, что подобные астрономические явления обычно можно наблюдать с обширных участков земной поверхности.

читайте также
Жители Татарстана смогут увидеть лунное затмение в сентябре
Жители Татарстана смогут увидеть лунное затмение в сентябре
#лунное затмение #астрономия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

6 сентября 2025
Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

6 сентября 2025