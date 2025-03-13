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На главную ТИ-Спорт 13 марта 2025 10:10

Сегодня Зинэтуле Билялетдинову исполнилось 70 лет

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Сегодня Зинэтуле Билялетдинову исполнилось 70 лет
Фото: © «Татар-информ»

Бывшему главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову сегодня исполнилось 70 лет.

В своей игровой карьере он выступал за московское «Динамо» с 1973 по 1988 год. С командой он семь раз становился чемпионом СССР, один раз обладателем Кубка страны и победителем зимних Олимпийских игр в составе сборной Советского Союза.

После завершения игровой карьеры Билелятдинов тренировал такие клубы, как «Ак Барс», сборная России, московское «Динамо» и швейцарское «Лугано». В качестве наставника он пять раз становился Чемпионом России, три раза брал Кубок Гагарина, а также выигрывал Чемпионат мира в 2012 году.

Напомним, ранее Зинэтула Билялетдинов рассказывал в интервью «Татар-информу», что для него значит 70-летний юбилей.

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#Зинэтула Билялетдинов #хоккей #кхл #спорт
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