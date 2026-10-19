Сегодня завершается голосование за финалистов конкурса «А у нас на грядке...»

Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Информационное агентство «Татар-информ» при поддержке Союза садоводов Татарстана напоминает: сегодня, 19 октября, завершается народное голосование в конкурсе «А у нас на грядке». На данный момент в нем приняли участие уже более 1500 человек.

Напомним, на конкурс поступило более 30 работ из разных городов и сел республики. Жители присылали фотографии гигантских овощей, плодов необычной формы, экзотических культур и домашних заготовок. Экспертный состав агентства отобрал 10 финалистов, которые и борются за победу.

Сегодня есть последняя возможность поддержать своего фаворита. Голосование проходит на сайте «Татар-информа» и завершится сегодня в 22:00 по местному времени. Один пользователь может отдать голос только за одну работу.

Уже завтра, 20 октября, будут объявлены три победителя, которые получат призы от «Татар-информа». Официальное награждение состоится в конце октября на площадке агентства.

Организатор напоминает: в случае обнаружения накрутки голосов работа снимается с участия.

Не упустите свой шанс повлиять на итоги конкурса!