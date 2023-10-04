Сегодня в Татарстане проверят системы оповещения с запуском сирен

Сегодня в Татарстане пройдет проверка систем оповещения с запуском сирен. Так, в 10.43 запустят электросирену и речевое сообщение по каналам радио- и телевизионного вещания «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Внимание всем» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 3 минут с последующей передачей речевого сообщения по каналам радио- и телевещания.

МЧС Татарстана просит жителей республики никаких действий по проверочному сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок.