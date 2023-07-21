Сегодня в Татарстане ожидаются кратковременные дожди, грозы и до +26

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Сегодня, 21 июля, на территории Татарстана ожидаются переменная облачность, местами дожди и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, скорость ветра составит 7–12 м/с, местами возможны кратковременные усиления до 15–20 м/с.

Столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов в ночные и от 21 до 26 — в дневные часы.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что дожди и грозы, предварительно, не прекратятся до середины следующей недели.