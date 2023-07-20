Дожди и грозы в Татарстане продлятся всю неделю

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В ближайшие дни в Татарстане не ожидается существенных изменений погоды. Ожидаются дожди, грозы, а дневные температуры продолжат колебаться в пределах 20–26 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Завтра значительных осадков не ожидается, однако днем, преимущественно на западе, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов ночью и от 21 до 26 днем.

В субботу прогнозируется дождливая погода, особенно сильные осадки придутся на ночь и утро. В отдельных районах также возможны грозы и сильный ветер. Ночью температуры воздуха составят от 12 до 17 градусов, днем — от 20 до 25.

В воскресенье осадки ослабнут, лишь ночью возможен небольшой дождь. Ночью ожидается от 11 до 16 градусов — в дневные часы — от 21 до 26.

Предварительно, в начале новой недели прогнозируется неустойчивая погода с дождями, грозами и температурами от 20 до 25.