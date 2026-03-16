Сегодня в Татарстане наиболее вероятная дата Ночи Предопределения

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, в ночь с 16 на 17 марта, наиболее вероятная дата Ночи Предопределения – 27-я ночь месяца Рамадан. Ее значимость заключается в том, что в этот промежуток времени любое благое деяние человека увеличивается многократно.

В Священном Коране этой ночи посвящена отдельная сура – «аль-Кадр» («Предопределение»). В ней сказано: «Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев». Тысяча месяцев – это 83 года и четыре месяца. Соответственно, любой благой поступок в Ночь Кадр будет приравниваться по уровню своей награды к аналогичному деянию, совершаемому ежедневно на протяжении 83 лет. Например, таравих-намаз в эту ночь будет засчитан в той степени награды, как будто человек совершал эту молитву каждую ночь в течение 83 лет.

Соответственно, в ближайшую ночь мусульманам рекомендуется усердствовать в поклонении, а также благих делах. Сегодня ночное время наступит с наступлением времени иша-намаза, а завершится временем окончания сухура. Например, в Казани этот промежуток времени выпадет на период с 19.32 16 марта до 03:48 17 марта. В это время мусульманам рекомендуется совершать дополнительные намазы: таравих, тахаджуд, поминать Аллаха, читать Коран, а также иные благие деяния.