В Нацмузее Татарстана и его филиалах пройдут лекции в честь Дня российской науки

Сегодня, в День российской науки, Национальный музей Республики Татарстан и его филиалы организуют публичные лекции в честь этой памятной даты.

Свои двери распахнут музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина, Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала, музей Каюма Насыри, музей Е. А. Боратынского, музей-квартира Н. Г. Жиганова и ряд других музейных учреждений.

Уже в 10 часов утра непосредственно в Нацмузее расскажут о рабочих буднях архитектора. Лекции в самом НМ РТ завершатся в 15 часов экскурсией, посвященной казанскому ученому и коллекционеру Андрею Лихачеву, с коллекции которого и начался музей.

Другие лекции в Нацмузее и его филиалах будут посвящены современному состоянию археологии и перспективам этой науки, металлургии Волго-Камья в эпоху бронзы, пребыванию Федора Шаляпина в Казани, социальным языкам татар, юности Льва Толстого, жизни Карла Фукса, страницам биографии Шамиля Усманова и многим другим темам.

Последняя на сегодня публичная лекция состоится в музее Салиха Сайдашева в 19.00. Там на татарском языке расскажут о пролетарской опере «Эшче» («Рабочий»).