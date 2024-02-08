Минниханов: Поддержка труда научных работников – один из наших ключевых приоритетов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил представителей научной общественности республики с Днем российской науки.

«Уважаемые коллеги!

Поздравляю многочисленных представителей научной общественности Татарстана с Днём российской науки!

В этом году он особенный – свой 300-летний юбилей отмечает Российская академия наук. Присоединяюсь к поздравлениям в адрес академии и желаю её коллективу новых свершений на благо Родины!

Человеческий капитал, новые знания и технологии являются важнейшими драйверами стабильного социально-экономического развития. Именно поэтому 2024-й год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития.

Всесторонняя государственная поддержка непростого труда научных работников – один из наших ключевых приоритетов.

Проводимая работа дает свои результаты. Пять вузов из Татарстана являются участниками Программы стратегического академического лидерства. В республике успешно действует один из научных центров мирового уровня в сфере нефтедобычи, шесть передовых инженерных школ. Недавно с участием Президента Владимира Владимировича Путина состоялась церемония открытия университетского кампуса мирового уровня «Высшая школа нефти», который является образцом эффективного государственно-частного партнерства и высокой социальной ответственности крупного бизнеса. Татарстан занимает лидирующие позиции среди регионов России по общему числу победителей федерального конкурса «Студенческий стартап», а в Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов – поднялся на второе место, уступив лишь Москве.

Безусловно, весомый вклад в успехи республики внесло наше академическое сообщество.

Уверен, ваши главные достижения в научно-технической сфере, направленные на достижение стратегической цели – обретению технологического суверенитета страны – еще впереди. Желаю вам на этом пути новых смелых идей, замыслов и начинаний, прорывных научных результатов, а также крепкого здоровья и всего самого лучшего!» – говорится в поздравлении.

8 февраля ежегодно отмечается День российской науки. Этот праздник учредил в 1999 году первый Президент России Борис Ельцин. Дата выбрана не случайно: 8 февраля 1724 года император Петр I издал указ о развитии науки в российском государстве, благодаря чему была основана Академия наук и художеств.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий.