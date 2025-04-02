news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 2 апреля 2025 06:30

Сегодня в Казани стартует форум «ЭНЕРГОПРОМ» с участием Цивилева

Читайте нас в
Телеграм
Сегодня в Казани стартует форум «ЭНЕРГОПРОМ» с участием Цивилева
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанский международный энергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ» стартует сегодня в «Казань ЭКСПО». Событие продлится со 2 по 4 апреля.

На «Казань ЭКСПО» в дни форума будет организована специализированная энергетическая выставка «KazanEnergyExpo». Ожидается, что ее осмотрят глава Минэнерго России Сергей Цивилев и Раис Татарстана Рустам Минниханов, которые станут участниками пленарного заседания. Обозначенная тема – «Новые энергетические технологии и технологическое лидерство: тенденции и вызовы».

В первый день форума также запланировано заседание Электроэнергетического совета СНГ. На форуме ожидаются министры энергетики стран СНГ, в том числе Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана.

В этом году форум, который прежде назывался Татарстанский форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ), получил новое название «ЭНЕРГОПРОМ».

Ранее глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко рассказал, почему форум «ТЭФ» превратили в «ЭНЕРГОПРОМ».

#энергетика #Минпромторг Татарстана #Рустам Минниханов #сергей цивилев
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Киев нарывается: Украина отказала США в сделке по добыче природных ископаемых

Киев нарывается: Украина отказала США в сделке по добыче природных ископаемых

1 апреля 2025
Гидрометцентр РТ рассказал, каким будет лето в Татарстане

Гидрометцентр РТ рассказал, каким будет лето в Татарстане

1 апреля 2025