Сегодня в Казани стартует форум «ЭНЕРГОПРОМ» с участием Цивилева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанский международный энергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ» стартует сегодня в «Казань ЭКСПО». Событие продлится со 2 по 4 апреля.

На «Казань ЭКСПО» в дни форума будет организована специализированная энергетическая выставка «KazanEnergyExpo». Ожидается, что ее осмотрят глава Минэнерго России Сергей Цивилев и Раис Татарстана Рустам Минниханов, которые станут участниками пленарного заседания. Обозначенная тема – «Новые энергетические технологии и технологическое лидерство: тенденции и вызовы».

В первый день форума также запланировано заседание Электроэнергетического совета СНГ. На форуме ожидаются министры энергетики стран СНГ, в том числе Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана.

В этом году форум, который прежде назывался Татарстанский форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ), получил новое название «ЭНЕРГОПРОМ».

Ранее глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко рассказал, почему форум «ТЭФ» превратили в «ЭНЕРГОПРОМ».