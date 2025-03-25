Коробченко объяснил, почему форум «ТЭФ» превратили в «Энергопром»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко рассказал на пресс-конференции «Татар-информа», почему Татарстанский энергетический форум получил новое название.

«По традиции в начале апреля мы проводим наш энергетический форум. Раньше он назывался ТЭФ – татарстанский энергетический форум, но сейчас мы решили переформатироваться. С прошлого года он стал международным, выставка стала обширнее. В этом году нас под свое крыло взяли министерство энергетики РФ и министерство промышленности и торговли России», – рассказал Коробченко.

Стало известно, что «Энергопром» пройдет на «Казань ЭКСПО» со 2 по 4 апреля. На событии ждут министра энергетики РФ Сергея Цивилева и министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, а еще министров энергетики стран СНГ.

«Татар-информ» поинтересовался у Коробченко, как изменится энергетический форум республиканского значения за счет федерального кураторства.

«Во-первых, сюда приезжают крупные энергостроительные компании. Во-вторых, все министры энергетики стран СНГ, а это огромный рынок. В-третьих, к нам приезжают производители стран СНГ, чтобы обменяться опытом или купить нашу продукцию. Главное, что к нам сразу приезжают два министра – министр энергетики и министр промышленности России. Можно разом решить огромное количество вопросов. И без Татарстана, конечно, не обойдется. Посадив этих двух министров за один стол, можно будет решить энергетические и машиностроительные вопросы», – ответил глава Минпромторга Татарстана.

Ранее стало известно, что стратегию развития энергетики России до 2050 года презентуют в Казани на «Энергопроме».