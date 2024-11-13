Сегодня в Казани откроется выставка подбитой техники НАТО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани откроется выставка военной техники «Сила V правде — гордость и Победа». Все экспонаты - трофеи российских военнослужащих, техника, захваченная преимущественно на Авдеевском и Донецком направлениях фронта.

На выставке будет представлено 14 единиц западной военной техники, в том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобили Mastiff, Kirpi, образцы стрелкового и противотанкового вооружения.

Сегодня в 15.30 выставку посетят 17 Героев Российской Федерации, в том числе получившие звание за подвиги во время выполнения боевых задач на СВО.

«Цель выставки – показать жителям страны, что наши военные – настоящие герои, благодаря которым мы можем жить спокойно. Мы очень гордимся нашими военными, которые защищают нас. Важно, чтобы люди видели их героизм, чтобы в детях воспитывался патриотизм», – рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина.

Подобная выставка проходит в России впервые. Это совместный проект Центрального военного округа, партии «Единая Россия», полпредства в УрФО и правительств регионов.

Трофейная выставка была представлена уже более чем миллиону человек по всей стране. Экспозиция посетила Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую, Кемеровскую, Новосибирскую и Оренбургскую области, Республику Алтай, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. После Самары техника отправилась в Казань, а затем ее планируют показать в Ульяновске.

Посмотреть своими глазами на результат героизма наших бойцов можно до 19 ноября возле Центрального стадиона. Выставка работает с 10:00 до 16:00.