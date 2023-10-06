Сегодня штабные подразделения МВД России празднуют 105-летие

В этот день, 7 октября, в 1918 году приказом Народного комиссариата внутренних дел РСФСР в структуре рабоче-крестьянской милиции были созданы инструкторский и информационный отделы, которые в процессе своего развития и совершенствования стали современными штабами, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Заместитель министра внутренних дел Фяргат Мухаметзянов отметил, что штабные подразделения представляют собой неотъемлемые части аппарата управления МВД. Это основной мозговой центр, в котором сотрудники анализируют оперативную ситуацию, прогнозируют криминогенную обстановку и определяют наиболее проблемные вопросы, чтобы выработать стратегии по их решению.

Фото: © пресс-служба МВД России по РТ

«Благодаря сотрудникам штаба, обладающим умением находить неординарные пути решения любых задач, штабные подразделения стали действенным управленческим звеном в системе внутренних дел», – подчеркнул Мухаметзянов.

Напомним, что в сентябре этого года в столице РФ прошел первый в истории МВД России конкурс профмастерства среди сотрудников штабов территориальных органов министерства, в котором звание «Лучшего по профессии» получил представитель Татарстана.