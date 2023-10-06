Представитель МВД Татарстана признан лучшим штабистом в России

В сентябре текущего года впервые в истории МВД России состоялся конкурс профессионального мастерства среди сотрудников штабов территориальных органов министерства.

Звание «Лучший по профессии» заслуженно получил представитель Татарстана – старший инспектор по особым поручениям отела анализа, планирования и контроля штаба МВД по РТ Александр Лабутин.

Фото: © МВД России по РТ

Соревнования проходили в Домодедово. В конкурсе приняли участие 94 сотрудника органов внутренних дел со всех регионов страны, кроме вновь присоединенных, и транспортных ЛОВД в званиях от капитана до полковника внутренней службы, прослужившие в штабных подразделения не менее пяти лет.

«Нам не нужны бегающие и стреляющие, нам нужны знающие и думающие. Основной упор на специализацию», – заявил на мероприятии Заместитель МВД России генерал-полковник полиции Александр Кравченко.

Так и получилось, потому что звание «Лучший штабист МВД России» получил татарстанец, занявший самые высокие позиции именно по штабной культуре.

Первым испытанием в конкурсе стало практическое служебное задание – подготовка документа по штабной линии с правом выбора одной из тем. Лабутин остановился на теме «Выступление заместителя министра внутренних дел России на коллегии по итогам 2022 года». Далее была стандартная огневая подготовка – практические стрельбы, норматив по разборке и тестовые задания.

Второй день соревнований начался с физподготовки, состоявшей из челночного бега и силового комплекса, в котором Лабутин выбрал отжимание. И, разумеется, боевые приемы борьбы.

«Честно, – признается Александр Лабутин, – я, конечно, не рассчитывал, что так плохо на этом этапе выступлю – 64 место занял в общем зачете. Не знаю почему».

Отрыв по огневой и физической подготовке от остальных участников соревнований получился значительным. Впрочем, даже конкурсанты-передовики по физподготовке максимальных предполагаемых показаний по этим позициям не набрали.

Однако по основным профдисциплинам Лабутин оказался вне конкуренции. Тесты по служебной подготовке он сдал блестяще. И по практическому служебному заданию татарстанец, как выяснилось, также набрал максимальное число баллов: восемьдесят два из ста возможных. Максимум среди участников.

Победителей и призеров поздравил заместитель МВД России генерал-полковник полиции Александр Кравченко. Также в церемонии награждения приняли участие первый заместитель начальника ОАД генерал-майор внутренней службы Марат Абдуллин, заместители начальника ОАД генерал-майоры Виталий Розанов и Андрей Поляков.

В абсолютном зачете третье место занял представитель МВД по Республике Мордовия капитан внутренней службы Константин Рубанов, второе место – представитель МВД России по Забайкальскому краю подполковник внутренней службы Игорь Винокуров.

Абсолютным победителем с лучшим результатом стал старший инспектор по особым поручениям отдела анализа, планирования и контроля штаба МВД по Республике Татарстан подполковник внутренней службы Александр Лабутин.

Фото: © МВД России по РТ

Кроме испытаний, организаторы конкурса приготовили и культурную программу для участников: концерт в Культурном центре МВД России, посещение Центрального музея министерства и военно-патриотического парка ВС РФ «Патриот» в Подмосковье.

«За "Патриот" отдельное спасибо. Это была прекрасная экскурсия, – делится впечатлениями Александр Лабутин, – музейный военно-патриотический комплекс вокруг действующего храма цвета хаки, построенного во славу воинов. 1418 шагов к победе, в общем история от первого до последнего дня Великой Отечественной войны – впечатляюще».