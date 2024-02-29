Сегодня Президент РФ обратится с посланием к Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин сегодня обратится с посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации. Начало прямой трансляции запланировано на 12:00 мск.

Ранее, говоря о содержании нынешнего обращения на форуме «Сильные идеи для нового времени», глава государства поделился, что прозвучат задачи, стоящие перед страной на ближайшие шесть лет.

«Ну, это не просто разговор, это постановка задач, которые мы, конечно, стремимся развивать и добиваться их решения. Но с учетом политического календаря, внутриполитического, это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет», — сказал глава государства.

Послание Президента Федеральному собранию – ежегодное публичное обращение российского лидера к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране, определяется вектор развития страны, основные направления внутренней и внешней политики.

Всего Владимир Путин выступал с посланием к федеральному парламенту 18 раз. В 2018 году продолжительность выступления составила 1 час 45 минут, что стало рекордом.