Сегодня православные празднуют Радоницу

Во вторник, 11 мая, православные христиане отмечают День поминовения усопших, или Радоницу. Традиционно она проходит через девять дней после Пасхи, которая в этом году была 2 мая.

Этот день имеет еще дохристианское происхождение. Древние славяне во время Радоницы совершали трапезу на могилах усопших предков — родителей и близких родственников. В Русской Православной Церкви обычай посещать могилы родственников сохраняется, в Радоницу верующие после светлого праздника Пасхи разделяют с усопшими радость Воскресения Христова.

Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после пасхальной недели — словно обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

Придя на кладбище, верующие должны зажечь свечку, помолиться за души усопших, также в народе существует традиция оставлять на могилах еду, в том числе пасхальные яйца.

«Радоницу называют Пасхой для усопших. Так, радость о Воскресении Христа соединяет живых и умерших в единую во Господе Церковь, потому что у Бога все живы. Радоница имеет общий корень со словом „род“ и „радость“, и это неслучайно — этот день связывают с торжеством победы жизни над смертью», — сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 мая в Казани организуют специальные автобусные маршруты до кладбищ города.