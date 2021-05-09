9 и 11 мая в Казани будут курсировать специальные маршруты до кладбищ города

9 и 11 мая в Казани будут ходить дополнительные автобусные маршруты до кладбищ города. Транспорт будет курсировать в День памяти и родительский день, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Автобусы 201с и 202с будут курсировать от Проспекта Победы (10 единиц) и Чеховского рынка (10) до Самосыровского кладбища. №204с будет отправляться от жилмассива Дербышки до местного кладбища (1). От ДЖ Железнодорожников до Юдинского кладбища можно будет добраться на автобусе №205с (1), от КДК имени Ленина, улиц Волгоградской и Гаврилова до кладбища в жилмассиве Сухая Река — маршруты№ 206с, 207с и 208с. Кроме того, автобус №209с будет отправляться к Татарскому кладбищу от площади Вахитова.

Также на маршруты выйдут автобусы №23 и 56, которые будут двигаться от улицы Рустема Яхина к жилым массивам Мирный и Петровский, №2 «Станция метро „Аметьево“ — улица Привокзальная», №46 «Экопарк Дубрава — Профилакторий», №72 «Улица Техническая — Профилакторий» и №84 «Улица Халитова — Киндерское кладбище — жилой массив Чебакса».

До Арского кладбища будут курсировать автобусы № 2, 3, 5 и 7.