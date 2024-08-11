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Сегодня ночью татарстанцы смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды
Жители Татарстана смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды – он ожидается сегодня ночью, в ночь с 11-го на 12 августа.
«Радиант находится в созвездии Персея, а это незаходящее созвездие cеверного полушария, поэтому его можно будет наблюдать на всей территории РФ всю ночь», – рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.
Источником потока Персеиды стало облако космической пыли и льда, оставшееся после кометы 109/Свифта-Туттля, – наша планета проходит через шлейф каждый год. При ясной погоде в ночь пика можно увидеть в небе более ста метеоров в час.
Как ранее рассказывал профессор кафедры астрономии и космической геодезии института физики КФУ Юрий Нефедьев, лучшее время для наблюдений за ночной небесной сферой – вторая половина ночи, после 23 часов.
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