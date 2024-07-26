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Жители Казани смогут увидеть самый мощный «звездопад» Персеиды
12 августа жители Казани смогут увидеть пик самого ожидаемого и мощного «звездопада» Персеиды. Лучшее время для наблюдений за ночной небесной сферой – вторая половина ночи, после 23 часов, рассказал профессор кафедры астрономии и космической геодезии института физики КФУ Юрий Нефедьев, чьи слова приводит пресс-служба университета.
Спикер рассказал, что поток Персеиды образуется на основе остатков хвоста кометы Свифта-Таттла. Под воздействием градиента Солнца все кометы, вращающиеся по орбите вокруг светила, но потом разрушаются. И каждый год примерно в одно и то же время, двигаясь по орбите вокруг Солнца, люди могут видеть облако, которое состоит из частиц, влетающих с большой скоростью в атмосферу Земли и сгорающих на высоте примерно 80 км.
«Светящийся воздух мы с вами и наблюдаем в виде падающих звезд. 12 августа будет максимум этого потока – порядка 60 частиц. Период движения кометы Свифта-Таттла вокруг Солнца – 135 лет, и последний раз она была близка к Земле и Солнцу в 1992 году. Тогда наблюдался достаточно интенсивный поток – до 300–400 частиц», - подчеркнул ученый.
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