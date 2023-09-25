Сегодня 105-я годовщина образования МВД ТАССР

История Министерства внутренних дел Татарстана началась 105 лет назад.

25 сентября 1918 года при временном гражданском ревкоме был создан отдел управления Казанской губернии, в состав которого вошел и подотдел советской милиции.

С образованием ТАССР 27 мая 1920 года в республике был образован Наркомат внутренних дел, просуществовавший до конца 1930 года. С 1931-го вместо наркомата было Управление милиции татарской республики. Через три года эту структуру переименовали в УНКВД по ТАССР, еще через три — в НКВД.

Министерством структура стала 15 марта 1946 года, с 1992 года была преобразована в МВД Республики Татарстан, а с 2007 года добавилось федеральное уточнение – МВД по Республике Татарстан.

За все время существования ведомство возглавляли 16 министров. С 27 апреля 2012 года Министром внутренних дел по Республике Татарстан назначен генерал-майор полиции Артем Хохорин.

Сегодня МВД по Республике Татарстан продолжает работу по защите общественного порядка, эффективной защите прав и свобод жителей республики. К примеру, в Татарстане количество раскрытых за январь – июль 2023 года преступлений прошлых лет оказалось на 33,4% больше, чем за такой же период прошлого года.

В результате Республика Татарстан вошла в число регионов с наибольшими темпами роста, в числе которых также Томская область, Республика Алтай, Республика Хакасия, Пермский край, Ставропольский край, Ленинградская область, Тверская область, Тульская область и Санкт-Петербург.