За семь месяцев в Татарстане число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 7,7%

За семь месяцев 2023 года в Республике Татарстан зарегистрировали 9920 тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 7,7 % больше чем за аналогичный период прошлого года, слудет из статистических данных МВД России.

По данным ведомства, всего в Татарстане за семь месяцев зарегистрировано 32 410 преступлений. Это на 3% больше, чем за январь — июль прошлого года.

В свою очередь растет и количество раскрытых преступлений прошлых лет. В Татарстане количество раскрытых за январь – июль 2023 года преступлений прошлых лет оказалось на 33,4% больше, чем за такой же период прошлого года. В результате Республика Татарстан вошла в число регионов с наибольшими темпами роста, в числе которых также Томская область, Республика Алтай, Республика Хакасия, Пермский край, Ставропольский край, Ленинградская область, Тверская область, Тульская область и Санкт-Петербург.