Седьмой пакет санкций будет губительным для глобальной экономики – МИД РФ

Введенный сегодня Евросоюзом седьмой пакет антироссийских санкций будет иметь губительные последствия для глобальной экономики и безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом ограничения не повлияют на действия российской стороны, добавила она.

Санкции наряду с пандемией коронавируса стали одной из основных причин роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды, уверена Захарова. Кроме ограничений против агропромышленного сектора введен запрет на использование денежных средств на счетах в банках в Евросоюза, банки отключены от SWIFT. «Как следствие, серьезно затруднены грузоперевозки, оказание финансовых и страховых услуг, нарушены логистические цепочки», – добавила представитель дипведомства.

При этом в документе ЕС подчеркивается намерение избежать негативных последствий для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, добавила она. «К сожалению, мы знаем, что между заявленными намерениями и реальными шагами в исполнении Европейского союза – дистанция огромного размера», – заключила Захарова, выразив надежду, что в будущем действия ЕС будут помогать в экспорте зерна и удобрений.

Напомним, сегодня ЕС ввел седьмой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов», а также расширяет список граждан, против которых введены персональные ограничения.