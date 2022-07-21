ЕС ввел санкции против Сбербанка и внес в черный список Безрукова, Машкова и Собянина

Евросоюз включил в седьмой пакет антироссийских санкций Сбербанк и фонд «Русский мир», а также ввел персональные рестрикции против актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, а также мэра Москвы Сергея Собянина, вице-премьера РФ Андрея Белоусова, главу «Ростеха» Сергея Чемезова и других.

Новй пакет санкций предусматривает запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов».Также рестрикции затронули фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, следует из публикации в Официальном журнале ЕС.

В черный список в общей сложности вошли 48 физических лиц и семь организаций, включая мотоклуб «Ночные волки» и его руководителя.

Напомним, седьмой пакет санкций Совет ЕС утвердил сегодня. Уже действующие ограничения против РФ страны союза продлили до конца января следующего года.

Шестой пакет санкций против России страны Евросоюза ввели 3 июня – он стал самым «проблемным» на этапе утверждения, его согласование заняло длительное время. Это связано с тем, что рестрикции затронули сферу энергоресурсов – основным ограничением стало частичное нефтяное эмбарго.

Антироссийские санкции западные страны стали ужесточать после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе.