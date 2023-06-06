«Золотая колыбель тюркского мира»: в Казани представили открытия казахских археологов

Научно-практическая конференция с участием ученых из Казахстана и Татарстана предваряла открытие выставки «Золото Великой степи»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Земля казахского Алтая содержит огромное количество следов прошлых веков»

Научно-практическая конференция с участием ученых из Казахстана и Татарстана предваряла открытие выставки «Золото Великой степи». Гости из братской страны рассказали об артефактах древних кочевников, представленных в экспозиции, а также поделились с татарстанскими коллегами археологическими находками, имеющими значение для всех тюркских народов.

«На конференции представлены результаты колоссальных усилий, которые мы вложили в работу по уникальным памятникам археологии Восточного Казахстана», – выступил с приветственным словом заместитель акима Восточно-Казахстанской области Дархан Сапанов.

Дархан Сапанов: «На конференции представлены результаты колоссальных усилий, которые мы вложили в работу по уникальным памятникам археологии Восточного Казахстана» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он также подчеркнул, что Восточный Казахстан, куда входит часть Алтайской горной системы, благодаря уникальному географическому положению и богатству недр издревле становился центром формирования различных хозяйственных систем, а также зоной культурно-исторических контактов.

«Земля казахского Алтая содержит огромное количество материальных следов событий прошлых веков. В разных уголках Восточного Казахстана сохранились грандиозные сооружения, курганы сакской элиты, которые датируются VIII‑VI вв. до н.э. В них обнаружены погребения знати, украшенные золотом и драгоценными камнями, в сопровождении лошадей в роскошных убранствах. Все эти находки отражают глубоко ранжированное состояние сакского общества», – заявил Сапанов.

Фаяз Хузин: «Казахский народ, его историческая наука, в частности археология, нам не чужды» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вся татарская культура, вся культура наших далеких предков связана с Востоком»

Модератором конференции выступил археолог, доктор исторических наук, член-корреспондент Академии наук Татарстана Фаяз Хузин. Прежде чем дать слово докладчикам, он выступил с короткой речью, в которой обозначил важность подобных конференций для ученых и широкой общественности Татарстана и Казахстана. Также он указал на тесные связи тюркских народов.

«Казахский народ, его историческая наука, в частности археология, нам не чужды. Мы хорошо знаем своих друзей – казахов, их этнографию, историю, археологию. Археологическая наука заставляет взглянуть в вашу сторону, – выступил Хузин. – Я помню, мой учитель Альфред Халиков еще в 70-х годах увлекся этногенезом татарского народа. Это первый археолог, который вышел за пределы Волжской Булгарии. Ранние булгары – откуда они? Где их истоки? Поиск ответов заставил его обратить внимание на Восток. Он часто говорил: «Свет идет с Востока. Вся наша татарская культура, культура наших далеких предков связана с Востоком».

Он отдал должное достижениям казахской археологии, отметив, что «с ними знаком весь мир», а ученых из Казахстана Хузин назвал достойным примером.

Зейнолла Самашев: «В 2018 году на склоне хребта Каратау мы обнаружили такой комплекс, очень похожий по планировке и структуре на памятники, посвященные некоторым представителям каганов из династии Ашина» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Этот символ тюркской государственности вполне может стоять на площади в Казани»

Первый доклад, прозвучавший в рамках конференции, был посвящен Древнетюркскому каганскому комплексу в Восточном Казахстане. Деталями этой археологической находки поделился с участниками встречи доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник РГКП «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Берел» Зейнолла Самашев.

«Этот памятник имеет непосредственное отношение к тому, что уже прозвучало на этой встрече. Это наши предки, предки всех современных тюркских народов. В 2018 году на склоне хребта Каратау мы обнаружили такой комплекс, очень похожий по планировке и структуре на памятники, посвященные некоторым представителям каганов из династии Ашина. Для нас было сенсацией, что такого же рода памятник неожиданно был найден на территории Восточного Казахстана», – рассказал ученый.

На представленных спикером слайдах можно было увидеть многочисленные снимки растянувшегося на сто метров в длину комплекса. Памятник состоял из центрального храма и ведущей к нему дорожки-лабиринта. Каменный храм был построен на месте сожжения тела умершего удельного кагана в период существования Западно-тюркского каганата.

На представленных спикером слайдах можно было увидеть многочисленные снимки растянувшегося на сто метров в длину комплекса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На месте были обнаружены останки тела кагана. Во время его сожжения паломники бросали в огонь различные вещи: оружие, стремена, пояса. Но самыми выдающимися находками являются две золотые бляшки с изображением коронованного кагана, сидящего на троне. Такое в культуре и искусстве древних тюрков встречается впервые. Это выдающийся исторический источник», – подчеркнул Самашев.

Одна из бляшек (обе датируются 785 годом н.э.) уцелела на 100%, вторая была частично повреждена. На обеих изображена мужская фигура в отличающихся коронах (ученые пока не выяснили – это один и тот же каган в разных ипостасях или же это разные каганы). По словам Самашева, это может быть «основатель древнетюркской империи» либо «некий каган».

«На базе этой находки мы предложили акиму Восточно-Казахстанской области создать реконструкцию на Алтае – на родине великих тюрков. Каган на золотом троне – такой мемориал. Он может разместиться и в столице Казахстана. Также сейчас идут переговоры с Анкарой – они очень заинтересованы. Это символ тюркской государственности, общий для всех современных тюркских народов. С тем же успехом он может стоять на какой-нибудь красивой площади в Казани», – выступил с предложением ученый.

Абдеш Толеубаев: «Я, как один из исследователей сако-скифской культуры на территории Казахстана, хочу отметить, что артефакты, которые будут выставлены в вашем музее, в основном были найдены за последние 7-8 лет на территории Восточного Казахстана» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Такого культа золота, как в сако-скифское время, история Евразии, кажется, не знала»

После этого за кафедру вышел профессор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Абдеш Толеубаев. Он представил доклад «Сако-скифские и казахские параллели в культуре».

«Я провел параллель с сако-скифами и казахской культурой. Считалось, что так делать нельзя, поскольку по хронологии это диаметрально далекие культурные общности, но оказалось, что на самом деле можно», – заявил Толеубаев.

Одна из перечисленных им культурных параллелей – «посвящение умершему коня». Ученый указал, что «огромное количество захоронений с обеих сторон было обнаружено с погребенными конями».

«Еще одно пересечение заключается в том, что современные казахи при рытье могилы первую лопату с дерном откладывают в сторону – “на подушку”. У саков и скифов при захоронениях также очень часто встречаются “подушки” из дерева, сланца и других материалов», – перечислил Толеубаев.

Завершая свое выступление, он сказал несколько слов об открывающейся завтра выставке «Золото Великой степи».

«Я, как один из исследователей сако-скифской культуры на территории Казахстана, хочу отметить, что артефакты, которые будут выставлены в вашем музее, в основном были найдены за последние 7-8 лет на территории Восточного Казахстана. С 2016 года аким области Даниал Ахметов специально финансировал этот проект. В итоге нами были раскопаны многочисленные знаковые памятники. Культ золота имел место во многие эпохи, но такого культа, как в сако-скифское время, история Евразии, кажется, не знала», – резюмировал ученый.