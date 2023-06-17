Сечин призвал не увеличивать нагрузку на нефтяников из-за выпадения газовых доходов

Заявления финансовых властей России о выпадении нефтегазовых доходов из бюджета некорректны, и действительно имеющее место падение газовых доходов не должно приводить к увеличению налоговой нагрузки на нефтяную отрасль. Об этом заявил руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

«Несколько слов о перенастройке налоговой системы: тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку выпали именно газовые доходы. К этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку», — подчеркнул топ-менеджер, выступая с докладом на энергетической панели ПМЭФ.

Как сообщал «Татар-информ», нефтегазовые доходы бюджета за январь — май 2023 года составили 2 трлн 853 млрд рублей, снизившись на 49,6% в годовом выражении. При этом в мае по сравнению с апрелем они уменьшились на 11,9%, до 570,7 млрд рублей. Этот тренд Министерство финансов объяснило «высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа».

В связи с этим власти РФ обсуждают ряд налоговых изменений для нефтяной отрасли. Решение сократить выплаты нефтяникам по топливному демпферу на 50% уже одобрено, оно может заработать с 1 сентября сроком на один год. Это позволит бюджету экономить примерно 30 млрд рублей в месяц.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов ранее рассказал, что Правительство также изучает возможность использования российского бенчмарка Urals на основе внебиржевых индексов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи при подсчете НДД, НДПИ и экспортной пошлины.