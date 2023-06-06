Минфин оценил дефицит бюджета за январь — май

Дефицит федерального бюджета по итогам января — мая 2023 года предварительно составил 3 трлн 411 млрд рублей при запланированных 2 трлн 925 млрд (в январе — апреле он равнялся 2 трлн 925 млрд). Об этом сообщает Министерство финансов РФ.

Доходы бюджета составили 9 трлн 818 млрд рублей, что на 18,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Расходы оказались равны 13 трлн 229 млрд рублей — на 26,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В ведомстве утверждают, что «динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета <...> нормализовалась после временного сокращения в январе <...> и вышла в устойчиво положительную область — в том числе к уровню 2021 года». Ненефтегазовые доходы выросли на 9,1% год к году, до 6 трлн 965 млрд рублей.

При этом нефтегазовые доходы бюджета за январь — май оказались равны 2 трлн 853 млрд рублей, снизившись на 49,6% в годовом выражении. Этот тренд Минфин объясняет «высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа».

«Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)», — заверяют к тому же в министерстве.