Сдвиг по химии: кому больше всех платят в Татарстане

Рост средней зарплаты в Татарстане во многом обеспечивается за счет промышленных предприятий. Причем серьезно влияет на общие показатели химпром, который в ближайший год может войти топ отраслей по средней зарплате персонала. Как стало известно «Татар-информу», СИБУР заложил планомерный рост фонда оплаты труда на 6 млрд рублей.

В Татарстане наметился рост средней заработной платы. Традиционно статистические данные по этому показателю публикуются с отставанием в 3 месяца. Поэтому сейчас есть информация за период с января по сентябрь. По данным Татарстанстата, за это время средняя заработная плата в регионе составила 50 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил аж 16%. Правда, рост реальной зарплаты, то есть за вычетом инфляции, скромнее, но тоже в плюсе - 2%. Так что на фоне нестабильности мировой экономики, санкционного давления и скачков цен на отдельных рынках ситуацию с доходами населения в регионе можно уверенно назвать стабильной.

6 миллиардов от СИБУРа разгоняют химпром

Логично, что средняя зарплата, как средняя температура по больнице: есть более успешные отрасли, есть с успехами поскромнее.

Эльмира Зарипова: «Татарстанские предприятия активно привлекают на работу жителей других регионов – рост спроса на недвижимость в промышленных центрах показывает масштаб притока трудовых ресурсов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы понимаем, что значительную часть этой динамики обеспечивают именно промышленные предприятия, которые активно развиваются в нашей республике, - комментирует ситуацию для ИА “Татар-информ” Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана. - В том числе мы видим, что татарстанские предприятия активно привлекают на работу жителей других регионов – рост спроса на недвижимость в крупных промышленных центрах, таких как Набережные Челны, Нижнекамск, ОЭЗ Алабуга, показывает масштаб притока трудовых ресурсов».

Добавляют темпов и предприятия химической промышленности. Отрасль и раньше входила в число лидеров по оплате труда среди производственных направлений. Но с прошлого года она стала выбиваться в абсолютный топ. Как стало известно ИА «Татар-информ», химические компании планируют эту политику сохранять и дальше. По данным источника агентства, в Федерации профсоюзов РТ ожидают, что кумулятивный рост ежегодного фонда оплаты труда (ФОТ) на предприятиях СИБУРа в Татарстане за 2022-2023 годы составит около 6,2 млрд рублей. В пресс-службе компании не стали раскрывать подробностей, но достоверность и масштаб цифр подтвердили. Это совокупность как привычного повышения зарплат, так и эффекта от перехода на новую системы оплаты труда, где постоянная и переменная части перебалансированы, а премия в большей степени зависит от личных и командных показателей эффективности

В числе лидеров отраслей по заработным платам - научные разработки, добывающая промышленность, химпром, информатизация Фото: © «Татар-информ»

Рост на 20%?

Текущий размер фонда оплаты труда в компании уточнять не стали, но масштабность перемен можно понять из открытых источников. Последние официально опубликованные данные имеются по итогам 2021 года. В отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» по стандартам РСБУ говорится, что за прошлый год ФОТ составил 6,9 млрд рублей. По данным аналогичной отчетности «ТГК-16», совокупные зарплаты энергетиков в прошлом году составляли 1,3 млрд рублей.

С «Нижнекамскнефтехимом» чуть сложнее, предприятие размер ФОТ не раскрывало. Однако из слов Айрата Сафина на профсоюзной отчетной конференции в 2021 году (был на тот момент гендиректором НКНХ) можно предположить, что ФОТ предприятия составлял около 22 млрд рублей. Также известно, что в 2021 году на НКНХ было повышение заработной платы на 15-20%. И в итоге ФОТ НКНХ на начало 2022 года можно оценивать в районе 25-26 млрд рублей. Вероятнее всего, эта цифра несколько завышена, но для оценки общих параметров роста можно использовать и ее.

Таким образом, на конец 2021 года ФОТ предприятий СИБУРа в Татарстане оценочно составлял около 33-34 млрд рублей. Если наши расчеты верны, компания ожидает кумулятивного роста этого показателя за два года примерно на 20%.

Химпром избавят от негативного советского «наследства»

Как сообщил источник ИА «Татар-информ» в Федерации профсоюзов РТ, СИБУР переводит всех сотрудников в Татарстане на единую систему оплаты труда. Для расчета будет использоваться новый подход, в котором учитывается сразу несколько показателей личной и коллективной эффективности.

«Крупные предприятия являются наследниками системы оплаты труда, которая была разработана и принята в советское время. Основу их составляет тарифно-повременная система оплаты труда, которая предполагает расчет тарифа и нормативов, связанных с выработкой конкретного работника по конкретной продукции за единицу времени (час, день, месяц). И в зависимости от типа производства делается расчет нормы затрат на деталь, либо норма на какую-то операцию (если это касается обслуживающего персонала). Таким образом, из учета произведенных деталей и затраченного времени складываются суммарно заработанные суммы в день или в месяц. Таким образом, производится расчет заработной платы конкретного работника», - рассказывает Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

Крупные предприятия являются наследниками системы оплаты труда, которая была разработана и принята в советское время. Основу их составляет тарифно-повременная система оплаты труда Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аналогичный подход применялся на НКНХ и КОС ранее.

«Раньше у нас зарплата формировалась из двух частей: 50% - это «фикс», то есть оклад или тариф (для промплощадки, для сменного персонала), а 50% - это премия. Плюс была «тринадцатая» - годовая премия, которая зависела от результатов всего предприятия. Премиальную часть могли сократить, если что-нибудь нарушил или проштрафился. В таком случае ты и «тринадцатой» лишался. Были еще выплаты к отпуску, но не для всех. Были отдельные доплаты за стаж, за категорию и т.д. Но тоже не ко всем относилось. Главный минус был в чем: лишиться премии легко (как в «ковид» за маску могли до 100% премии срезать), а вот дополнительно заработать - практически невозможно. То есть неважно, как ты работаешь, увеличить доход не сможешь», - рассказывает сотрудник «Казаньоргсинтеза», который попросил не называть его имя.

Больше оклад и премия до 150%

Переход к модели, в которой методология расчета заработной платы сотрудника учитывает в том числе достижение бизнес-целей компании в целом, постепенно становится нормой для современных предприятий, считают эксперты. Правда, чаще ее применяют для инженерного состава или высококвалифицированных работников.

«Как правило ИТР состав получает базовую ставку, которая состоит из оклада, надбавок различных (типа региональных коэффициентов, доплат за вредность и тд.) и премий гарантированных (которые прописаны в ТД и входят в систему оплаты труда) + переменная часть (это премии, зависящие от выполнения личных KPIs, результатов работы компании в целом, премии за участие в проектах, за предложения каких-то рационализаторских предложений и тд)», - говорит Ольга Копылова, директор по подбору инженерно-технического персонала Ventra.

В новой системе оплаты дополнительно вводится квартальная или ежемесячная премия, которая будет рассчитываться, исходя из результатов работы самого сотрудника и подразделения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Профессор Александр Сафонов дополняет: «В современных системах оплаты труда – в компаниях, которые связаны с несколькими производственными процессами (проектирование, строительство) – помимо окладной формулы применяется балльная система. Работник получает баллы за достижение конкретных целей в своей работе. Например, разработка проекта и его контроль в строительной отрасли. Таким образом, сотрудник может, набрав нужное количество баллов, рассчитывать на дополнительную премию к концу года».

На татарстанских заводах СИБУРа, где доля высококвалифицированного персонала очень существенна, похожая система должна быть применена для всех. Главный позитивный момент, с точки зрения работников, в ней - это резкое повышение доли фиксированной части, практически в полтора раза, и сокращение переменной части. То есть доход становится более прогнозируемым. При этом дополнительно вводится квартальная или ежемесячная премия, которая будет рассчитываться, исходя из результатов его самого и подразделения. А на годовую по-прежнему будут влиять и общие результаты предприятия. При чем премия может быть не только урезана, как было раньше, но и повышена до 150%.

«Химики» выходят в число лидеров вместе с «нефтяниками», «банкирами» и «учеными»

Повышения и зарплат и такие планы постепенно выводят химпром в число лидеров по уровню средней заработной платы не только среди производственников, но и среди всех работодателей Татарстана. В январе этого года генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, на совещании с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым заявил: «Еще в 2020 году оплата труда на крупнотоннажных химических заводах начала догонять сектор добычи и переработки нефти. В 2021 году заметно вырос уровень оплаты труда на предприятиях переработки пластмасс».

По итогам января-сентября этого года тройка отраслей-лидеров по средним месячным зарплатам выглядит следующим образом: научные исследования и разработки (80 тыс. рублей), добыча полезных ископаемых (78 тыс. рублей, рост на 6), информатизация и связь (77 тыс .рублей). Финансисты расположились на четвертом месте (72 тыс. рублей). Показатель обрабатывающей промышленности в целом - всего 58 тыс. рублей. Однако в отдельно взятом химпроме, который методологически относится к «обрабатывающим», эта цифра уже сейчас значительно выше.

В сентябре пресс-служба СИБУРа заявляла, что средняя зарплата у рабочих татарстанских предприятий компании на 30-40% выше средней по республике. Если сравнить с республиканской средней зарплатой за 9 месяцев - 50 тыс. рублей, то этот показатель в СИБУРе должен составлять 65 - 70 тыс. рублей. Но в средней зарплате учитывается также оклад инженерного персонала и руководящего состава. На самых передовых предприятиях – это еще 20%. То есть к сентябрю 2022 зарплата оценивается в 78 - 84 тыс. рублей, что уже на уровне ныненшних первых позиций. А после внедрения новой системы оплаты, средняя зарплата должна уверенно выйти в диапазон 90-100 тыс.рублей.

Исходя из того, что сообщений о радикальном повышении уровня дохода сотрудников компаний в других секторах не звучало, можно с высокой долей уверенности говорить, что химики прочно закрепляются в республиканском топе самых высокооплачиваемых профессий.

Власти Татарстана также продолжат подталкивать работодателей к повышению зарплат со своей стороны. «В целях роста заработной платы граждан в республике ежегодно принимается Соглашение о минимальной заработной плате. Так, в текущем году минимальная заработная плата была закреплена на уровне 16 700 рублей. В настоящее время ведется работа в рамках социального партнерства об установлении минимальной заработной платы на следующий год. Предварительно планируется повысить ее размер на 17,2%», – отметила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана.