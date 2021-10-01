Сделка по объединению СИБУРа и ТАИФа одобрена Еврокомиссией

Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку по объединению компаний «СИБУР» и «ТАИФ», сообщил ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

«В рамках антимонопольного законодательства ЕС, Еврокомиссия проводит оценки всех сделок о слиянии крупных компаний, которые могут оказать существенное влияние на общий рынок ЕС. Общая стоимость активов объединенной компании после сделки может составить почти $27 млрд», – говорится в информации.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в Казани ТАИФ и СИБУР заключили соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, в результате которого на базе ПАО «СИБУР Холдинг» создается крупнейшая нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших в мире.

Сделка пройдет в два этапа. На первом акционеры ТАИФа получат 15-процентную долю в СИБУРе в обмен на контрольный пакет акций ТАИФа. Оставшийся пакет акций будет приобретен с помощью займа ­— СИБУР разместит биржевые облигации и передаст их ТАИФу.

СИБУР рассчитывает консолидировать 100% акций ТАИФа в течение нескольких дней.