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«Сделано в Челнах»: в Автограде стартовал фестиваль легкой промышленности
Сегодня в Набережных Челнах проходит фестиваль легкой промышленности Республики Татарстан. На мероприятии организованы показы коллекций от ведущих дизайнеров и швейных предприятий региона, выставка-продажа от республиканских производителей. Первые кадры появились в телеграм-канале мэрии города.
Участников и зрителей приветствовал руководитель исполкома Фарид Салахов.
Он отметил, что Набережные Челны всегда были в авангарде Республики Татарстан, Российской Федерации по поддержке товаров местного производства.
«Мы реализовывали проект „Покупай челнинское“ по продаже продуктов питания, и он показал свою результативность — челнинцы и гости города привыкли доверять тому, что сделано в нашем городе. Уверен, что и фестиваль легкой промышленности „Сделано в Челнах“ ждет такой же положительный опыт», — сказал Салахов.
Глава исполкома также подчеркнул, что такие мероприятия крайне необходимы сейчас, во время санкционного давления на нашу страну.
«Мы должны поддерживать нашего производителя», — добавил он.
Фестиваль пройдет на двух площадках в парке «Гренада». Для гостей организована ярмарка-продажа одежды, фотозона, игровая площадка для детей и фуд-треки, также состоятся розыгрыш призов и концерт.
В Набережных Челнах осуществляют свою деятельность 25,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (11,6 тыс.— малые и средние предприятия, 13,9 тыс. — индивидуальные предприниматели).
В этой сфере трудятся 55 тыс. человек, а с учетом наемных работников у индивидуальных предпринимателей — 96 тыс. человек.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства торговли и промышленности республики.
Накануне уличные художники со всей России разрисовали набережную Табеева в Набережных Челнах, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Фото: телеграм-канал мэрии Автограда.
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