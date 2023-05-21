«Сделано в Челнах»: в Автограде стартовал фестиваль легкой промышленности

Сегодня в Набережных Челнах проходит фестиваль легкой промышленности Республики Татарстан. На мероприятии организованы показы коллекций от ведущих дизайнеров и швейных предприятий региона, выставка-продажа от республиканских производителей. Первые кадры появились в телеграм-канале мэрии города.

Участников и зрителей приветствовал руководитель исполкома Фарид Салахов.

Он отметил, что Набережные Челны всегда были в авангарде Республики Татарстан, Российской Федерации по поддержке товаров местного производства.

«Мы реализовывали проект „Покупай челнинское“ по продаже продуктов питания, и он показал свою результативность — челнинцы и гости города привыкли доверять тому, что сделано в нашем городе. Уверен, что и фестиваль легкой промышленности „Сделано в Челнах“ ждет такой же положительный опыт», — сказал Салахов.

Глава исполкома также подчеркнул, что такие мероприятия крайне необходимы сейчас, во время санкционного давления на нашу страну.

«Мы должны поддерживать нашего производителя», — добавил он.

Фестиваль пройдет на двух площадках в парке «Гренада». Для гостей организована ярмарка-продажа одежды, фотозона, игровая площадка для детей и фуд-треки, также состоятся розыгрыш призов и концерт.

В Набережных Челнах осуществляют свою деятельность 25,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (11,6 тыс.— малые и средние предприятия, 13,9 тыс. — индивидуальные предприниматели).

В этой сфере трудятся 55 тыс. человек, а с учетом наемных работников у индивидуальных предпринимателей — 96 тыс. человек.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства торговли и промышленности республики.

Накануне уличные художники со всей России разрисовали набережную Табеева в Набережных Челнах, о чем ранее сообщал «Татар-информ».