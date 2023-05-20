Уличные художники со всей России разрисовали набережную Табеева в Челнах

На набережной Табеева в Набережных Челнах развернулся фестиваль графики. Ученики школ искусств, педагоги, художники-любители, дизайнеры из Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани и самих Челнов наносят эскизы на плиты. Всего будет нанесено 29 эскизов, протяженность полотна составит 175 метров. Кадры появились в Telegram-канале Автограда.

С приветственным словом выступил руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов. Он отметил, что фестиваль «Открытая галерея» впервые проводится в городе.

«Сегодня у нас много участников из Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, других городов. Каждый может увидеть, как обычная стена может превратиться во что-то прекрасное, каждый может прикоснуться к искусству», — подчеркнул руководитель исполкома.

В рамках фестиваля уличной графики «Открытая галерея» на набережной в Новом городе работает молодежная ярмарка, пленэр, фестиваль арт-объектов «Скульпт-Арт», мастер-класс «Картина граффити».

Здесь же можно приобрести изделия, выполненные своими руками. Фестиваль будет идти до 20.00.