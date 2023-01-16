Счетная палата РТ предложила ввести налоговые льготы для компаний, где трудятся инвалиды

Счетная палата Татарстана предложила ввести налоговые льготы для организаций, в которых трудятся инвалиды. Это поможет стимулировать работодателей к трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья, отметил аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Предлагаем инициировать возможность установления налоговых льгот <…> в виде снижения ставки налога на прибыль, либо освобождения от уплаты налога на имущество организаций в размере расходов организаций на оплату труда инвалидов», – заявил спикер.

Кроме того, по словам Мубаракова, можно было бы рассмотреть возможность освободить такие организации от уплаты транспортного налога.

В Татарстане за 2020 – 2022 годы число трудоустроенных инвалидов, обратившихся в службы содействия занятости населения, увеличилось с 47% до 64%.