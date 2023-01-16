В Татарстане за три года число трудоустроенных инвалидов увеличилось почти на 20%

В Татарстане за три года число трудоустроенных инвалидов, обратившихся в службы содействия занятости населения, увеличилось с 47% до 64%. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты республики Ильнур Мубараков на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«За 2020 год в органы службы содействия занятости населения республики за трудоустройством обратились 3 677 инвалидов, за 2021 год – 3 338. За девять месяцев 2022 года – 1 875 инвалидов», – рассказал спикер.

Мубараков добавил, что в Татарстане в целом наблюдается рост числа трудоустроенных граждан. Так, численность татарстанцев, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила в 2020 году 159 тыс. человек, в 2021-м – 90 тыс., а за девять месяцев 2022 года – 57 тыс. человек.

По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, в 2020 году трудоустроены 61 тыс. человек, или 38% от числа ищущих работу, в 2021 году – 59,8 тыс. человек, или 66%. Всего в республике организована работа 48 центров занятости населения.