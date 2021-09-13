Сценарий фильма о связанном с Казанью художнике поможет написать иранский режиссер

Победителем международного питчинга, прошедшего в рамках XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, стал проект «Ракурс» об Александре Родченко. Он не только стал обладателем сертификата на сумму в 500 тыс. рублей, но и получил кураторство и поддержку со стороны экспертов судейской группы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» по итогам КМФМК сообщила исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

«Фильм не только стал обладателем сертификата на сумму 500 тыс. рублей, но и заручился поддержкой членов жюри. Так, помочь написать сценарий пообещал иранский режиссер, преподаватель по кинематографии, истории кино, эстетике и монтажу Саед Неджати», — рассказала Айтуганова.

Обещание помочь в разработке сценария дала и генеральный продюсер «Хорошо продакшн» Наталья Иванова, а директор Центрального дома кинематографистов, генеральный директор ООО «Студия Золотая Лента» Екатерина Головня со своей стороны предложила провести премьерный показ фильма в Доме кино абсолютно бесплатно.

По словам Миляуши Айтугановой, фильм о Родченко получит поддержку и во время продвижения.