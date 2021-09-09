Победителем Международного питчинга стал кинопроект об Александре Родченко

Победителем Международного питчинга кинопроектов, прошедшего в рамках XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, стал проект «Ракурс» об Александре Родченко. Проект не только стал обладателем сертификата на сумму в 500 тыс. рублей, но и получил кураторство и поддержку со стороны экспертов судейской группы.

Автор «Ракурса» Александр Ширманов представил на суд компетентного жюри сценарий о советском живописце, графике, скульпторе, фотографе Александре Родченко, одном из основоположников конструктивизма, родоначальника дизайна и рекламы в СССР. В основу сюжета легла история любви Александра Родченко и Варвары Степановой на фоне их становления и развития как художников, трудностях, которые они преодолели, дружбе с Маяковским, Фешиным и борьбе за новое будущее.

«Это будет моя дебютная полнометражная картина. Я бы хотел снять фильм о казанском периоде жизни Родченко, ведь здесь он прожил 15 лет своей жизни и именно здесь он решил стать художником. Имя Родченко должно быть связано именно с Казанью, ведь без этих 15 лет он бы не стал тем, кем он был. В Казани сохранились все ключевые локации, которые можно использовать при съемках», — рассказал Ширманов.

По его словам, примерный бюджет картины — 1 млн долларов.

Работа была выбрана среди еще 14 проектов, разработанных в основном в жанре игрового полнометражного кино. В состав экспертной группы вошли член ассоциации продюсеров Индии, постоянный консультант кинофестиваля в Мумбаи, представитель Внеправительственной Организации при ООН (Индия) Пракаш Шарма, магистр киноведения Университета искусств Тегерана, преподаватель сценарного мастерства (Иран) Мохаммад Гозарабади, продюсер, председатель правления Фонда «Кино&Театр» (Россия) Станислав Ершов и другие.

Международный питчинг кинопроектов — это публичная презентация и защита кинопроектов перед экспертным советом. Основная задача — стимулировать развитие совместного с Татарстаном производства кино в регионах России, в том числе с участием зарубежных стран, открытие новых имен в кинематографическом мире. В этом году проект прошел в Казани во второй раз.