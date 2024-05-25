«Сцена будущего», гастроли в Китай, Островский: Славутский раскрыл планы театра Качалова

Александр Славутский: «Я каким был, таким и остался, мне не надо переобуваться»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Патриотизм и классика

«Культуру надо поддерживать и развивать всегда. Я не перестраивался с самого начала своего пути в профессии, всегда был убежден, что художник должен быть гражданином. Идеология – это основа искусства. Вахтангов сказал: если художник хочет творить после того, как пришла она – революция, он должен творить не для народа, не ради народа, а вместе с народом, творящим революцию, то есть с авангардом народа. Я каким был, таким и остался, мне не надо переобуваться. Я никогда не принимал либеральные ценности. Если я живу в своей стране – значит, это моя страна, мой дом, моя идеология. Мы первый театр здесь, в городе, который повесил и не снимает букву Z на фасаде. И это не конъюнктура. Так должно быть. Я убежден, что наша страна добьется победы», – обозначил с первой минуты разговора Александр Славутский.

В нашем прошлом, уверен режиссер, было много проблем, но и много хорошего: вера в совесть, в человеческое, в добро, в любовь. Репертуар Качаловского театра строится на произведениях, которые говорят об этом, говорят об истинных и вечных ценностях, поэтому театр так востребован зрителем, который, как говорит Славутский, голосует ногами – приходя на спектакли.

«Пушкин, Островский, Булгаков, Достоевский, Гоголь, Шекспир, Мольер, Бомарше... Я горжусь нашим репертуаром. У нас нет каких-то однодневок. Мы в прошлом сезоне взяли старую советскую комедию “Чужой ребенок” и сделали красивый, лирический, добрый спектакль. Люди просто в восторге. Потому что это про счастье, про семью, про любовь, про всепобеждающую силу любви. И это интересно современному зрителю. Что может быть современнее, чем человек: с его завистью, ревностью, любовью, с его страхом перед смертью, с его желанием жить, с его желанием, чтобы дети рождались и были счастливы? Мы ставим лучшую драматургию, лучшую литературу, которая существует. Русскую и зарубежную – то великое, что было написано и не ушло, не растворилось во времени, потому что написано про человека и для человека. И наши спектакли – про людей и для людей. Не для каких-то двух-трех критиков, которые во время либеральной революции пришли и пытались руководить театром, искусством. Не могут критики руководить! Руководят театральным процессом режиссер, артист, драматург. Критик помогать может только, но не руководить. По нынешним временам нанять критика, заплатить ему, чтобы он написал тебе панегирик, – сколько хотите! Очень важно понимать это», – подчеркнул собеседник «Татар-информа».

«В театре почти всегда стопроцентная заполняемость и не бывает скидок на билеты» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особый акцент режиссер сделал на то, что в театре почти всегда стопроцентная заполняемость и не бывает скидок на билеты – это же не вышедшие из моды чулки или просроченная колбаса.

«Люди, которые пришли к нам, - это априори люди, которых я уже люблю за то, что они пришли. Сегодня можно сидеть дома, включить телевизор, интернет и смотреть все, что хочешь. А они приходят в театр! Это надо одеться, обуться, приехать, поставить машину, прийти в зал, купить билет. Люди понимают, для чего они идут в театр. Он помогает жить: человек приходит, и рядом видит другого человека, и вместе с ним смеется или плачет, и ему становится легче, он понимает, что не одинок», – напомнил Александр Славутский.

Вложения в культуру – вложения в генофонд народа

В республике, уверен народный артист Татарстана и России, это хорошо понимают и «вкладывают деньги в генофонд народа по существу». Несколько лет назад было основательно реконструировано здание самого театра имени Качалова, сейчас строится новое здание для театра имени Камала. А вот дискуссии, что же разместить в старом здании Камаловского театра, кажутся режиссеру неуместными. Он точно знает ответ: в старом здании театра Камала должен быть музыкальный театр. Это будет престижно для региона, к тому же есть и таланты, которым под силу такая задача – например, молодой талантливый композитор Эльмир Низамов и молодые национальные режиссеры.

«Строят новое здание – 13 млрд рублей! Подумать только, что мы можем позволить себе это делать, и правительство это понимает! А в газетах, я читаю, гадают, что будет в старом здании: Национальный культурный центр, Дом татарской музыки, Дом детского творчества, площадка танцевальных коллективов… Несерьезно. Там должен быть театр. Профессионально выстроенное под театр здание не может быть отдано под Дом культуры. Для детей достаточно домов культуры. Это разные профессиональные направления, и на театральной площадке должен быть музыкальный театр, которого в Казани нет. В Москве есть, в Санкт-Петербурге есть, в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Омске, в Ростове-на-Дону... Оперный театр – это несколько традиционное, консервативное искусство. А музыкальный театр – это мюзикл, это оперетта, это более экспериментальные спектакли. Тем более у нас есть в городе консерватория, хореографическое училище – не использовать этот потенциал смешно», – аргументировал маститый режиссер.

Несколько лет назад было основательно реконструировано здание театра имени Качалова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конечно, есть и проблемы. Их такой опытный руководитель театра не может не видеть, причем в глобальном масштабе. В России разрушили институт художественных руководителей, творческих лидеров, констатирует он.

«А без творческих лидеров, без капитана корабль не поплывет. Это серьезная проблема. У нас в Татарстане еще как-то это держится, сохраняется, а посмотрите, что делается в Москве! Кошмар – некому руководить театрами. Когда учился я, были Высшие режиссерские курсы. Так воспитывался резерв руководящих кадров театра. Сейчас думают, что это просто - уволить, снять человека и назначить нового. Это ничего не решает. Это настолько уникальная профессия – режиссер и руководитель театра, его воспитывать – все равно, что нанотехнологиями заниматься. При этом огромная разница – музыкальный театр, кукольный или драматический. Мы же не идем, если болит зуб, лечиться к проктологу. Мы идем к зубному врачу. А у нас зачастую считают, что все просто: убрали одного — поставили другого. Ничего не получится. Нужно ценить, беречь, воспитывать кадры, которые строят театр. Играют артисты. Но строят театр лидеры», – подчеркнул Александр Славутский.

Проблемы собственного театра – они же, скорее, показатели достойной зарплаты труппы. Молодые актрисы, констатирует режиссер, уходят в декрет, и это потому, что театр обеспечивает им достойную жизнь, они уверены в завтрашнем дне своем и своих детей.

У нас зарплаты самые приличные в нашей отрасли. Артисты строят дома себе, строят семьи, машины покупают… Хорошо, что живут, хорошо, что зарабатывают и государство помогает. По майским указам Путина добавляют деньги актерам», – пояснил он.

«В старом здании театра Камала должен быть музыкальный театр» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из недавних пополнений коллектива – молодые выпускники ГИТИСа Анна Макарова, Алексей Кручинин, Илья Тараканов, из Щукинского училища – Иван Крушин, из Иркутска – Кристина Андреева, выпускники нашего института культуры Регина Габбазова и Владимир Пироженко.

«Пришедшие в этом сезоне три новых человека – выпускники ГИТИСа – уже активно работают. Во-первых, они все играют в “Гамлете”, причем один из них играет Горацио. репетируют в “Банкроте”, в “Женитьбе Бальзаминова”, входят в спектакли текущего репертуара. В прошлом сезоне в “Чужом ребенке” молодежь прекрасно себя проявила», – рассказал режиссер.

«Гамлет», Островский и Китай

Особая гордость не только завершающегося театрального сезона, но и всей режиссерской стези Славутского – конечно, недавно выпущенная премьера «Гамлет».

«Я до этого Шекспира никогда не ставил. Это очень сложная пьеса, потому что она запутанная. Мы собрали воедино импровизационные разрозненные тексты. Построили драматургию. Если зритель слезы вытирает на “Гамлете”, если слезы вытирают на “Ревизоре” – это дорогого стоит. И это потому, что мы делаем не про уродов, а про людей, обычных людей – таких же, как те, что сидят в зале. Я считаю, что очень важно выразить драматурга, и если берешься ставить, например, Гоголя, то поставить надо именно его. Не вопреки драматургу. Надо сделать Гоголя так, как писал Гоголь, и чтобы он сегодня был современен. Я беру пьесу и сохраняя автора, как современный режиссер, нахожу в этой пьесе то, что сегодня для нас важно», – подчеркнул Славутский.

«Если зритель слезы вытирает на «Гамлете», если слезы вытирают на «Ревизоре» – это дорогого стоит» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сейчас в театре уже идут репетиции двух новых постановок по Островскому – «Банкрот» и «Женитьба Бальзаминова». Обе пьесы, снова обращает внимание режиссер, как будто вчера написаны.

«А к 80-летию Победы думаем о постановке замечательного рассказа Бориса Васильева “Пятница”. У нас есть его разрешение, когда-то этот рассказ был частью нашего спектакля «Счастье – это ты!..». И сейчас, думаю, самое время сделать это с молодежью. Это такой тонкий, пронзительный рассказ - комок к горлу подходит. И это тоже про людей, про человеческое сострадание, про жертвенность во имя Родины. Это очень важно», – обрисовал горизонт расширения репертуара Александр Славутский.

В июне театр отправится на десятидневные гастроли в Уфу. Башкирскому зрителю представят пять спектаклей: «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Чужой ребенок», «Скрипач на крыше», «Бал воров» и «Брак по-итальянски». А с 29 мая по 1 июня в самом театре имени Качалова будет проходить лаборатория молодых режиссеров «Сцена будущего», организатор которой – «Биеннале театрального искусства» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 1 июня, в заключительный день лаборатории, участники должны представить презентации своих идей по постановке спектакля.

«На участие у нас в этой лаборатории было подано 33 заявки. Мы выбрали пять, теперь надо из пяти выбрать одну и попробовать поставить это на нашей сцене. А закрывать сезон, кстати, будем позже в этом году - 11 июля. Это связано с тем, что 13 июля мы уезжаем на фестиваль «Вахтангов. Путь домой» во Владикавказе. Нас пригласил Вахтанговский театр, что тоже почетно. Среди участников – московский театр Пушкина, Омский театр. Мы сыграем “Женитьбу Фигаро”», – с гордостью сообщил Славутский.

А еще театр возобновил переговоры с Китаем, которые некоторое время назад остановила сначала пандемия — в тот момент, когда качаловцы уже собирались ехать туда, а потом экономическая и политическая ситуация.

«Мы ставим лучшую драматургию, лучшую литературу, которая существует. То великое, что было написано и не растворилось во времени, потому что написано про человека и для человека» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы однажды уже были у них на фестивале, играли “Пиковую даму”. Три спектакля, там битком зал был – они очень любят нашу литературу. Через год уже они к нам на фестиваль приезжали. Что они захотят от нас видеть в этот раз, пока не знаю. Сначала они предварительно должны приехать к нам – выбирает спектакль целая комиссия с участием парторга», – сообщил режиссер.