На здании казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова в Казани появилась буква Z. Это знак в поддержку военной спецоперации на территории Украины, и такой символ должен быть на каждом театре в России. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился руководитель театра Александр Славутский.

«На Украине сейчас находятся молодые наши ребята, которые выполняют свой долг. Я считаю, что такой символ должен находиться не только на фасаде нашего театра, но и всех в России. Всем коллективом театра очень переживаем за то, что сейчас там происходит, и надеюсь, что Россия сможет добиться положительного результата», — поделился собеседник.

По его словам, Президент Украины по сути является лишь пиар-менеджером, который довел страну до такого положения, что Россия вынуждена была начать военную спецоперацию.