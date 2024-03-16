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Общество 16 марта 2024 08:39

«Счастлива!»: победительница конкурса «Всей семьей на выборы!» поделилась впечатлениями

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Флюда Гардисламова из Актанышского района Татарстана, семья которой стала победителями первого дня конкурса «Всей семьей на выборы!» и обладателями автомобиля Lada Vesta, поделилась своими впечатлениями от выигрыша и призвала соотечественников принять участие в голосовании.

«Очень счастлива! Хочу сказать спасибо тем, кто в Год семьи решил организовать подобный конкурс. Впереди еще два дня выборов, попробуйте испытать и свою удачу. Благополучия вам, а также спокойного неба над головой, здоровья», – сказала жительница Татарстана.

Татарстанцев, принявших участие в голосовании и выложивших фото в своих соцсетях, ожидают еще два автомобиля. Разыграют их 16 и 17 марта. Фото необходимо сопроводить хештегами #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

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#выборы президента-2024 #Год семьи
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