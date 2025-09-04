«Счастье – когда семья рядом»: боец Серьга встретился с женой и детьми в Челнах

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Счастье для семьи Андрея, военнослужащего с позывным Серьга, теперь измеряется днями отпуска. Большую часть времени он проводит на передовой, а дома, в Набережных Челнах, его ждут супруга Надежда и двое детей – Селена и Борис.

Решение подписать контракт с Минобороны мужчина принял сам. В июле 2023 года он отправился на боевое слаживание в Оренбургскую область, после чего оказался за ленточкой. До этого работал слесарем на КАМАЗе, и там его место ждут до сих пор. «После всего вернусь обратно, договор трудовой не закрытый, поддержка от “КАМАЗа” есть», – говорит он.

На передовой он служит в гаубичном дивизионе. «Можешь быть и наводчиком, и командиром, и зарядным. Там неважно, все делают одну работу. Но мы знаем: победа будет за нами. Без вариантов. Потому что иначе не будет нас», – убежден военный.

Каждое возвращение домой – праздник.

«Даже просто мирная жизнь уже в эйфорию вводит. Когда проезжаешь границу – тишина, вечером горят фонари, люди гуляют. Там этого нет: ночь, темно, ни света, ни магазинов. Дроны, взрывы. Привыкаешь. А сюда приезжаешь – другая ситуация. Вот она, эйфория. А когда еще семья рядом – это счастье», – признается Андрей.

Для жены Надежды приезд мужа всегда событие.

«Он позвонил, сказал: «Смотри билеты на поезд». Я сразу в Интернете ищу, радуюсь, смеюсь – и дети понимают: хорошие новости. Скрыть невозможно. Быстрее покупаешь билет, и уже ждешь. И слезы, и смех, и счастье, что мы вместе. Ненадолго, но вместе. Каждая минута ценится», – поделилась супруга.

Сын Борис признается, что очень переживает.

«Передовая – это очень страшно. Может прилететь снаряд, дрон. Но главное, что папа выходил на связь. Я очень горжусь им: благодаря ему мы живем под мирным небом», – сказал он.

Дочь Селена добавляет: «На концертах, которые посвящены маме и папе, мне особенно хотелось, чтобы он был. Но как получится уж. Когда приезжает – рассказываю, как дела в школе, на хореографии. Радость чувствую сильную».

Надежда тоже помогает фронту. Вяжет теплые вещи и окопные свечи.

«Вяжу очередную мочалку для мужа, чтобы частичка дома была. Потом носочки – не только ему, но и его боевым товарищам. Чтобы всем было теплее», – рассказала челнинка.

В завершение беседы каждый из героев произносит главное. «Жене и детям хочу сказать: я люблю их. Все будет хорошо, – говорит Андрей. – Когда есть семья, ты знаешь, куда надо возвращаться, имеешь смысл и стимул».

«Андрей, я тебя очень люблю. Горжусь вами всеми», – отвечает Надежда.

«Мама, папа, сестра, я вас очень люблю. Спасибо за то, что вы есть», – говорит Борис.

«Люблю всех очень сильно! Родителей, родственников, друзей и девочек с танцев», – улыбается Селена.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.