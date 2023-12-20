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Политика 20 декабря 2023 20:43

СБУ объявила в розыск бизнесмена Михаила Фридмана

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Служба безопасности Украины объявила в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана. Информация размещена в базе данных украинского Министерства внутренних дел.

Бизнесмен разыскивается по статье о финансировании действий, направленных на захват власти в стране, изменение ее границ и территории, конституционного строя.

В сентябре Фридмана уже обвинили в финансировании СВО, а также приобретении необходимой продукции, в том числе еды и одежды, для российских военнослужащих, а компании под его руководством «уличили» в страховании техники, жизни и здоровья солдат.

В августе «Татар-информ» сообщал, что Фридман попал под санкции США.

#сбу #розыск
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