Сбросные расходы на Куйбышевском водохранилище увеличат из-за жары

В настоящее время Куйбышевское водохранилище наполнено до подпорного уровня. Однако из-за аномальной жары принято решение о повышении сбросных расходов, что приведет к постепенному снижению уровня воды — на 1-1,5 сантиметра в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Принять соответствующие меры было решено на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, которое состоялось в здании Росводресурсов. Также рассматривались режимы работы водохранилищ в период с 13 июля по 10 августа.

Татарстан на мероприятии в режиме видеоконференции представлял глава Минэкологии РТ Александр Шадриков.

По данным на 10 июля, уровень Куйбышевского водохранилища составлял 52,97 м БС. «Согласно указаниям Росводресурсов от 11.07.2024 в режиме работы гидроузла Куйбышевского водохранилища установлены среднесуточные сбросные расходы: 6 000±200 куб. м/с. Напомним, в июне сбросные расходы через гидроузел Куйбышевского водохранилища устанавливались в объеме 5500-6000 куб. м/с», — уточнили в Министерстве экологии и природных ресурсов республики.

О том, какая ситуация складывается на Волге и грозит ли это реке очередным обмелением, можно узнать в материале «Татар-информа».