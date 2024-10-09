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Сбросные расходы на Куйбышевском водохранилище сократят до 4500 куб.м/с
С 11 октября по 10 ноября сбросные расходы на Куйбышевском водохранилище сократят до 4500 кубических метров в секунду. Об этом по итогам заседания межведомственной рабочей группы рассказали в Минэкологии Татарстана.
«Согласно расчетам Росводресурсов, при таком объеме сброса, уровень Куйбышевского водохранилища не понизится ниже отметки 52,0 мБС», — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что из-за низкого притока воды в третьем квартале все водохранилища Волжско-Камского каскада переведут в режим экономии.
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