Сбросные расходы на Куйбышевском водохранилище сократят до 4500 куб.м/с

С 11 октября по 10 ноября сбросные расходы на Куйбышевском водохранилище сократят до 4500 кубических метров в секунду. Об этом по итогам заседания межведомственной рабочей группы рассказали в Минэкологии Татарстана.

«Согласно расчетам Росводресурсов, при таком объеме сброса, уровень Куйбышевского водохранилища не понизится ниже отметки 52,0 мБС», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что из-за низкого притока воды в третьем квартале все водохранилища Волжско-Камского каскада переведут в режим экономии.