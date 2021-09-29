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Ру Тат
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29 сентября 2021  11:02
Полина Шевчук

Сбросившего с качелей девочку челнинца привлекут к уголовной ответственности

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На жителя Набережных Челнов, который сбросил ребенка с качелей, возбудили уголовное дело по статье «Побои».

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, расследование дела взято на особый контроль в надзорном ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах на видео попало, как мужчина с силой сбросил ребенка с качелей. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении.
 

 

#Прокуратура РТ #побои детей
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