Сбросившего с качелей девочку челнинца привлекут к уголовной ответственности

На жителя Набережных Челнов, который сбросил ребенка с качелей, возбудили уголовное дело по статье «Побои».

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, расследование дела взято на особый контроль в надзорном ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах на видео попало, как мужчина с силой сбросил ребенка с качелей. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении.

