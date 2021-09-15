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Ру Тат
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15 сентября 2021  09:16
Полина Шевчук

Дело возбудили на челнинца, который сбросил ребенка с качелей

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В отношении жителя Челнов, который сбросил девочку с качелей, возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Побои».

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, теперь мужчине может грозить штраф, либо административный арест сроком до пятнадцати суток, либо обязательные работы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура начала проверку после видео, как в Челнах мужчина скинул ребенка с качелей.

 

#Прокуратура РТ #побои детей
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