Дело возбудили на челнинца, который сбросил ребенка с качелей

В отношении жителя Челнов, который сбросил девочку с качелей, возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Побои».

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, теперь мужчине может грозить штраф, либо административный арест сроком до пятнадцати суток, либо обязательные работы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура начала проверку после видео, как в Челнах мужчина скинул ребенка с качелей.