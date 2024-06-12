Сброс воды на Куйбышевском водохранилище предложили уменьшить до 5000 куб. м/с

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана предложило Росводресурсам установить следующий режим работы Куйбышевского водохранилища: 5500 ± 200 куб. метров в секунду в период с 13 по 30 июня и 5000 ± 200 куб. метров в секунду в период с 1 по 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Очередное заседание Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада состоялось накануне в формате видеоконференции. Татарстан на нем представлял министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

По состоянию на 11 июня Куйбышевское водохранилище наполнено до отметки 52,61 метра по Балтийской системе высот (БС) в верхнем бьефе гидроузла и до 52,63 метра БС — на гидропосту Верхний Услон.

Предложенный режим работы гидроузла Куйбышевского водохранилища предполагает постепенное наполнение водохранилища до отметки 52,9 метра БС, близкой к нормальному подпорному уровню, к 1 июля и дальнейшее поддержание уровня на этих отметках с незначительным (0,5 сантиметров в сутки) понижением к 10 июля.

Кроме того, республиканское ведомство выступило за поддержание уровня воды в верхнем бьефе Нижнекамского водохранилища у плотины гидроузла на отметках 63,0–63,75 метра БС.

Установленные режимы работы гидроузлов водохранилищ будут опубликованы на официальном сайте Федерального агентства водных ресурсов.