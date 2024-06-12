news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 12 июня 2024 07:00

Сброс воды на Куйбышевском водохранилище предложили уменьшить до 5000 куб. м/с

Скопировать ссылку
Сброс воды на Куйбышевском водохранилище предложили уменьшить до 5000 куб. м/с
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана предложило Росводресурсам установить следующий режим работы Куйбышевского водохранилища: 5500 ± 200 куб. метров в секунду в период с 13 по 30 июня и 5000 ± 200 куб. метров в секунду в период с 1 по 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Очередное заседание Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада состоялось накануне в формате видеоконференции. Татарстан на нем представлял министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

По состоянию на 11 июня Куйбышевское водохранилище наполнено до отметки 52,61 метра по Балтийской системе высот (БС) в верхнем бьефе гидроузла и до 52,63 метра БС — на гидропосту Верхний Услон.

Предложенный режим работы гидроузла Куйбышевского водохранилища предполагает постепенное наполнение водохранилища до отметки 52,9 метра БС, близкой к нормальному подпорному уровню, к 1 июля и дальнейшее поддержание уровня на этих отметках с незначительным (0,5 сантиметров в сутки) понижением к 10 июля.

Кроме того, республиканское ведомство выступило за поддержание уровня воды в верхнем бьефе Нижнекамского водохранилища у плотины гидроузла на отметках 63,0–63,75 метра БС.

Установленные режимы работы гидроузлов водохранилищ будут опубликованы на официальном сайте Федерального агентства водных ресурсов.

читайте также
Сброс воды на Куйбышевском водохранилище увеличат до 6300 куб. метров в секунду
Сброс воды на Куйбышевском водохранилище увеличат до 6300 куб. метров в секунду
#Экология #Куйбышевское водохранилище #Нижнекамское водохранилище #обмеление волги
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2