Сборная Туниса с игроком «Рубина» в составе одержала первую победу на Кубке Африки

Сборная Туниса с защитником «Рубина» Монтассаром Тальби в составе одержала первую победу в Кубке африканских наций, разгромно обыграв Мавританию со счетом 4:0. Тальби провел на поле все 90 минут.

В составе победителей дублем отметился нападающий «Сент-Этьена» Вахби Хазри. Также по голу на свой счет записали защитник Хамза Маслуси и нападающий Сейфеддин Жазири.

Это был матч второго тура группового этапа. В первом сборная Тальби минимально уступила в скандальной встрече с командой Мали, где судья дал финальный свисток, сначала не дав доиграть шесть минут, а затем не дождавшись минуты до наступления нужного времени.