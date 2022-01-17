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Спорт
17 января 2022  15:25
Арсений Каримов

Сборная Туниса с игроком «Рубина» в составе одержала первую победу на Кубке Африки

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Сборная Туниса с защитником «Рубина» Монтассаром Тальби в составе одержала первую победу в Кубке африканских наций, разгромно обыграв Мавританию со счетом 4:0. Тальби провел на поле все 90 минут.

В составе победителей дублем отметился нападающий «Сент-Этьена» Вахби Хазри. Также по голу на свой счет записали защитник Хамза Маслуси и нападающий Сейфеддин Жазири.

Это был матч второго тура группового этапа. В первом сборная Тальби минимально уступила в скандальной встрече с командой Мали, где судья дал финальный свисток, сначала не дав доиграть шесть минут, а затем не дождавшись минуты до наступления нужного времени.

#фк рубин #Футбол
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