Сборная Туниса с игроком «Рубина» в составе попала в скандал на Кубке африканских наций

В матче Кубка африканских наций между сборными Туниса, где играет защитник «Рубина» Монтассар Тальби, и Мали арбитр ошибочно дал финальный свисток на несколько минут раньше нужного времени. После этого через 40 минут Африканский футбольный союз призвал команды выйти обратно на поле, чтобы доиграть три минуты, однако тунисцы отказались это делать. Об этом пишет издание «Чемпионат.com» со ссылкой на The Athletic.

При этом арбитр матча Жанни Сиказве сначала дал финальный свисток на 85-й минуте матча, однако ему указали на его ошибку, и матч продолжился. Затем он решил закончить встречу по истечении 89 минут 49 секунд, и команды ушли в раздевалку. Решение о продолжении матча Африканский футбольный союз принял через 40 минут после окончания встречи, когда главный тренер Мали находился на пресс-конференции.

Матч закончился со счетом 0:1 в пользу сборной Мали, причем арбитр удалил одного из игроков малийцев, а также назначил два пенальти в ворота Туниса. С одного из них и был забит решающий мяч.