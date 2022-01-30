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Спорт
30 января 2022  14:30
Дамир Садриев

Сборная Туниса, без заболевшего игрока «Рубина», вылетела из 1/4 финала Кубка Африки

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Сборная Туниса проиграла Буркина-Фасо со счетом 0:1 в четвертьфинале Кубка Африканских наций и вылетела из турнира. 

Единственный гол на 45 минуте матча забил нападающий буркинийцев Данго Оаттара. В полуфинале Кубка Африки сборная Буркина-Фасо сыграет с победителем пары Сенегал – Экваториальная Гвинея.

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби пропустил эту игру из-за положительного теста на коронавирус. В ближайшее время тунисский футболист присоединится к казанскому клубу на тренировочных сборах в Турции.

Ранее полузащитник «Рубина» Ин Бом вместе со сборной Южной Кореи обыграл Ливан в отборе к ЧМ.

#фк рубин #Футбол
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