Сборная Туниса, без заболевшего игрока «Рубина», вылетела из 1/4 финала Кубка Африки
Сборная Туниса проиграла Буркина-Фасо со счетом 0:1 в четвертьфинале Кубка Африканских наций и вылетела из турнира.
Единственный гол на 45 минуте матча забил нападающий буркинийцев Данго Оаттара. В полуфинале Кубка Африки сборная Буркина-Фасо сыграет с победителем пары Сенегал – Экваториальная Гвинея.
Защитник «Рубина» Монтассар Тальби пропустил эту игру из-за положительного теста на коронавирус. В ближайшее время тунисский футболист присоединится к казанскому клубу на тренировочных сборах в Турции.
Ранее полузащитник «Рубина» Ин Бом вместе со сборной Южной Кореи обыграл Ливан в отборе к ЧМ.