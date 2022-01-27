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Спорт
27 января 2022  20:27
Дамир Садриев

Полузащитник «Рубина» Ин Бом вместе со сборной Южной Кореи обыграл Ливан в отборе к ЧМ

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Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом в составе сборной Южной Кореи одержал победу над сборной Ливана (1:0) в квалификационном раунде чемпионата мира по футболу 2022 года.

Футболист казанского клуба провел на поле все 90 минут встречи. 

После этой победы на счету Южной Кореи 17 очков в семи матчах группы А. Уже в следующей игре против Сирии корейцы могут гарантировать себе попадание на чемпионат мира в Катаре. Встреча состоится 1 февраля.

Ранее «Рубин» объявил об аренде полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.

#фк рубин #Футбол #Хван ин бом
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