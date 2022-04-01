Сборная Татарстана по лыжным гонкам завоевала серебро чемпионата России в эстафете

Сборная Татарстана завоевала серебряные медали в эстафете 4 х 5 км на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре.

За команду выступили Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Анастасия Доценко и Виктория Трошина. Татарстанские спортсменки уступили чемпионкам России из Тюменской области всего 2,5 секунды. Бронза с отрывом в 23,1 секунды досталась команде из Архангельской области, в составе которой на последнем этапе бежала олимпийская чемпионка Пекина Наталья Непряева.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Эстафета. Женщины.

1. Ольга Кучерук, Наталья Мекрюкова, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина (Тюменская область) — 53:46,5

2. Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Анастасия Доценко и Виктория Трошина (Татарстан) — +2,5

3. Елизавета Горбунова, Светлана Николаева, Светлана Заборская, Наталья Непряева (Архангельская область) — +23,1

Ранее татарстанские лыжники Андрей Феллер и Владимир Фролов завоевали бронзовые медали чемпионата России в командном спринте классическим стилем.