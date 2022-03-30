Татарстанские лыжники завоевали бронзовые медали чемпионата России в командном спринте

Татарстанские лыжники Андрей Феллер и Владимир Фролов завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре.

Спортсмены из Татарстана пришли к финишу третьими, уступив лишь Александру Большунову и Александру Терентьеву (Архангельская область), а также Алексею Веценко и Ермилу Вокуеву (Республика Коми).

Лыжные гонки. Чемпионат России. Командный спринт

1. Александр Большунов / Александр Терентьев (Архангельская область) — 18.02,0

2. Алексей Виценко / Ермил Вокуев (Республика Коми) – +6,0

3. Андрей Феллер / Владимир Фролов (Татарстан) – +10,9

Стоит отметить, что для сборной Татарстана по лыжным гонкам данная медаль стала уже третьей на Чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре. Ранее также бронзовые медали завоевывали Алия Иксанова (10 км. Классический стиль) и Денис Филимонов (Спринт. Свободный стиль).